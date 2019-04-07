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تعرف على أكثر الأسماء شعبية في روسيا

مجتمع

تعرف على أكثر الأسماء شعبية في روسيا
Sputnik Aleksandr Paniotov
صورة أرشيفية
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نشرت قناة "RT" تصنيف أكثر أسماء المواليد شعبية في روسيا، وفقا للمعلومات الواردة من مكاتب الأحوال المدنية الإقليمية الروسية لأعوام 2013-2018.

وتربع اسم "أرتيوم"، على عرش أكثر الأسماء شعبية بين المواليد الذكور في 34 إقليما روسيا.

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وشغل اسم "ألكسندر"، المرتبة الثانية في التصنيف، إذ بات الأكثر شعبية في 10 أقاليم روسية، بما فيها موسكو وسان بطرسبورغ.

وجاء "مكسيم" كأكثر الأسماء شيوعا للمواليد الذكور في جمهورية تشوفاشيا، و"رومان" في مقاطعة إركوتسك.

أما بالنسبة لأسماء الإناث، فتصدر التصنيف اسم "صوفيا" في 21 إقليما، بما فيها موسكو وجمهورية ياكوتيا ومقاطعة مورمانسك. وشغل "أناستاسيا" المرتبة الثانية وأتى اسم "فيكتوريا" ثالثا.

وبات اسم "أرينا" الأكثر شعبية في مقاطعة أستراخان بين المواليد من الإناث، و"كسينيا" في مقاطعة فولوغدا.

المصدر: RT

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