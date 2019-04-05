"إنستغرام" يغلق شارعا في باريس (صور)

أعلن مجلس سكان شارع كريميو "Rue Crémieux" في مدينة باريس، عن غضبهم من ازدياد عدد الزائرين لشارعهم في السنوات الأخيرة، وطالبوا بلدية باريس بإغلاق الشارع لغير سكانه ليلا وفي العطلات.

وإذا كنت من مستخدمي تطبيق إنستغرام، وتسعى لالتقاط صورة رائعة لشارع باريسي تقليدي، فلا شك أن وجهتك سوف تكون "رو كريميو" (Rue Crémieux)، أو شارع كريميو، وهكذا اكتسب ذلك الشارع الهادئ شهرته بين سائحي مدينة باريس، وبخاصة هواة السيلفي ومستخدمي موقع إنستغرام، ليتحول الشارع الوديع الهادئ إلى مزار سياحي مليء بصخب السائحين، وأصوات الموسيقى، ونظرات وعدسات المتطفلين.

وطالب سكان هذا الشارع الصغير بوضع بوابات على مدخليه، تغلق أمام غير سكان الشارع، أثناء الليل في أيام العمل، وفي عطلة نهاية الأسبوع، ليهنأ السكان بالهدوء الذي اعتادوا عليه سابقا.

وعلق نائب رئيس مجلس سكان الشارع: "لقد أصبحت الحياة جحيما! لا نمانع من زيارة الشارع أثناء أيام الأسبوع، لكن العطلات أصبحت أمرا لا يطاق، تخيّل 200 شخص يتجولون خارج نافذتك، بينما تأكل أو تستجم يوم العطلة".

ويتميز شارع كريميو بألوانه الزاهية ونظافته الفائقة، واعتناء ساكني الشارع بأناقته وعبق تاريخه الذي يعود للقرن الـ 19.

المصدر: Lonely Planet