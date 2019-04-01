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بعد المخدرات.. "إل تشابو" يدخل عالم الأزياء!

مجتمع

بعد المخدرات..
Reuters FW1F/Jonathan Oatis
زعيم عصابة سينالوا المكسيكية خواكين غوزمان الملقب بـ "إل تشابو"
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أعلن إمبراطور المخدرات الشهير، خواكين غوزمان، الملقب بـ "إل تشابو" عن نيته إطلاق خط إنتاج للأزياء يحمل اسمه.

وقالت زوجة "إل تشابو"، إيما كورونيل أيسبورو، البالغة من العمر 29 عاما، إن علامة "JGL LLC" التجارية التي ستحمل اسم زوجها، ستوضع على العديد من المنتجات المرتبطة بالموضة، كالملابس والأحذية وسراويل الجينز.

وأضافت قائلة: "هذا المشروع سيفتتح على شرف ابنتينا التوأم البالغتين من العمر 7 سنوات، إنه أمر مشجع جدا بالنسبة لي، وسيعتمد على الأفكار والمفاهيم التي طورناها أنا وزوجي منذ سنوات".

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ووفقا لمايكل لامبرت، أحد محامي عائلة "إل تشابو"، فإن مبيعات "JGL LLC" من المفترض أن تبدأ صيف 2019، لكن "إل تشابو" نفسه لن يحصل على أي مبلغ من الأرباح وهو داخل السجن، إذ يفترض أن تذهب الأموال لزوجته وابنتيه.

ويذكر أن خواكين غوزمان، الملقب بـ "إل تشابو"، هو واحد من أكبر تجار المخدرات في العالم، وزعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية، ويواجه حاليا عقوبة السجن المؤبد، بعد أن وجهت إليه العديد من التهم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.

المصدر: لينتا. رو

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