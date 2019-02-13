بعد هربه مرتين.. أين سيسجن إمبراطور المخدرات "إل تشابو"؟

يتوقع خبراء أمريكيون إرسال إمبراطور المخدرات المكيسكي، خواكين غوزمان الملقب بـ "إل تشابو"، إلى أكثر سجون العالم حراسة وتحصينا، والذي يعرف باسم "Alcatraz of the Rockies".

ولأن "إل تشابو" يعد أحد أخطر تجار المخدرات حول العالم، فعلى الأرجح أن يتم إرساله إلى ذلك السجن بالتحديد، والمسمى رسميا بـ "ADX Florence"، ليقضي بقية حياته هناك.

ورجح أستاذ الحقوق في كلية العدالة الجنائية في جامعة "City University of New York"، مارتين هورن، أن يرسل "إل تشابو" إلى ذلك السجن، نظرا لحوادث هروبه السابقة من سجون مكسيكية مشددة الحراسة الأمنية، الأول كان في عام 2001 والثاني في 2015.

ويعيش في هذا السجن أخطر أصناف البشر في الولايات المتحدة، من سفاحين وإرهابيين وقتلة ورجال عصابات، ويقع في ولاية كولورادو الأمريكية.

وافتتح السجن عام 1994، ويحتوي اليوم على 400 سجين، وتكون زنازين السجناء داخل وحدات محصنة تقع في أبنية محصنة أيضا، كما لو كانت سجنا داخل سجن آخر، حيث يعيش السجناء في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

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وعلى سبيل المثال، يقبع اليوم في سجن "ADX Florence"، رمزي يوسف، العقل المدبر للتفجير الذي استهدف مركز التجارة العالمي في نيويورك، عام 1993، وكذلك مفجر سباق ماراثون بوسطن، دزوكار تسارنايف، وغيرهما من المجرمين والإرهابيين.

وحكم القضاء الأمريكي مؤخرا بالسجن مدى الحياة على "إل تشابو"، دون إمكانية العفو عنه، لإدارته أكبر عملية تجارة مخدرات في العالم لعدة عقود من الزمن، تضمنت قتل منافسيه، وغسيل أموال وغيرها.

المصدر: ديلي ميل