سجن صاحبة "المزحة القاتلة" يومين فقط! (فيديو)

أصدرت محكمة في ولاية واشنطن الأمريكية حكما مخففا بحق شابة أمريكية، دفعت صديقتها من جسر عال وكادت تقتلها.

وذكرت صحيفة ديلي نيوز، أن المحكمة قررت سجن صاحبة "المزحة القاتلة" البالغة من العمر 19 عاما، تايلور سميث، يومين فقط والعمل شهرا كاملا في الخدمة الاجتماعية، بعد أن اعترفت بذنبها.

The Washington teen who pushed her friend off a Vancouver-area bridge last summer, causing her to fall about 50 feet into a river, was sentenced Wednesday to two days in jail.https://t.co/eVPbEUvghUpic.twitter.com/WfEcqT2EmE — The Oregonian (@Oregonian) 28 марта 2019 г.

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ووقعت الحادثة الأليمة قبل عام تقريبا، عندما دفعت تايلور صديقتها البالغة من العمر 16 عاما من جسر يبلغ ارتفاعه 18 مترا.

وأصيبت الضحية آنذاك بأضرار كبيرة إثر سقوطها المفاجئ في الماء، حيث عانت من ثقوب في الرئتين وعدة كسور في أضلاعها وبقيت تتعالج لمدة طويلة.

المصدر: ديلي نيوز