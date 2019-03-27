مهووس جنسي يصور فتاة في الحمام سرا!

أقدم سائح من هونغ كونغ على خرق خصوصية فتاة فرنسية تبلغ من العمر 27 عاما، وصورها عارية في حمام نزل أقام فيه بجوارها.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن السائحة الفرنسية حجزت غرفة مشتركة في نزل صغير في مدينة سيدني الأسترالية، وتبين لها أن جارها في الغرفة سائح من هونغ كونغ.

وبينما كانت الفتاة تستحم، لاحظت حقيبة صغيرة بالقرب من حوض الاستحمام، ووفقا لها، فقد كانت في الحقيبة كاميرا مخبأة في علبة مزيل للعرق.

وأبلغت السائحة الشرطة بالحادث، وقام عناصرها بدورهم بالقبض على السائح "المنحرف". وعثرت الشرطة في أغراض الرجل الشخصية على العديد من محركات الأقراص الثابتة، تحوي مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو لنساء تم تصويرهن بشكل خفي.

ووجهت للسائح تهمة "المراقبة" غير القانونية واستخدام أجهزة التصوير في أماكن غير مناسبة.

المصدر: ديلي ميل