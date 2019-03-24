اعتبرت الفنانة المصرية سمية الخشاب أن في العلاقات الزوجية مشكلات، لكن على المرأة أن تمنح شريكها فرصة، أما في حال تكرار خيانته "لازم تخلعي، وربنا يتولاك لو معندكيش دخل".

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وأضافت: "محدش بينام جوعان".

وقالت الخشّاب خلال حوارها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج "هي وبس"، على شاشة "cbc"، أنها لا تتحمل الخيانة: "أنا مستحملش الخيانة... استحالة وأنا متخانش ومينفعش أتخان، ومش حدي فرصة لحد يخونّي أساساً".

واستكملت الخشاب: "الخيانة درجات، ولكن إزاي تقبلي جوزك يخونك، عينك مش مليانة بالسلامة، تضيعي وقتك ليه مع واحد معندهوش ثقة في نفسه، بتبقى في بنات كتير حلوين وزي القمر، بس هو أساساً في دمه الخيانة، وعينه فارغة".

المصدر: فضائيات