الراقصة المصرية دينا تنشر صورة بملابس الإحرام

شاركت الراقصة المصرية دينا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، صورة لها بملابس الإحرام قبل أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وحسب تقارير محلية، فإن الراقصة دينا توجهت لديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وظهرت الراقصة دينا من خلال الصورة التي شاركتها وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء والحجاب وتجلس بجوارها امرأة.

وعلقت دينا على الصورة قائلة: "صباح الخير".

المصدر: "إنستغرام"