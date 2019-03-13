وفاة هندية حاولت ولادة طفلها بنفسها!

لقيت امرأة حامل، تبلغ من العمر 25 عاما، حتفها في الهند بعد أن حاولت ولادة طفلها بنفسها من خلال مشاهدة فيديو على الإنترنت حول كيفية الولادة دون أي تدخل خارجي.

وعُثر على المرأة في غرفة مستأجرة في "جوراخبور" شمال شرق الهند، إلى جانب جثة طفلها حديث الولادة وهاتف يعرض فيديو بعنوان "كيفية الولادة في المنزل ذاتيا"، وفقا لتقارير "Times of India" نقلا عن الشرطة المحلية.

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وذكرت التقارير أن مالك المبنى حطّم باب الغرفة بعد أن أبلغ الجيران عن رؤية دماء تتدفق من غرفة المرأة، صباح يوم الاثنين 11 مارس الجاري. كما اكتُشف وجود بعض المقصات وشفرة وبعض الخيوط، وفقا لصحيفة "Hindustan Times".

واستخدمت الشرطة هاتف المرأة للاتصال بأفراد أسرتها. واستأجرت الأم المسكينة، التي لم تحدد هويتها، الغرفة قبل 4 أيام من الحادثة، ومن المرجح أنها اتخذت قرار الإنجاب وحيدة "خوفا من وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بكونها أما غير متزوجة"، وفقا لمسؤول المنطقة، رافي راي.

وفي بيان صادر، قالت الشرطة: "لا يمكننا الكشف عن اسم المرأة، لأنها كانت في الخامسة والعشرين من عمرها، وغير متزوجة".

وأوضحت الشرطة أنها تواصل التحقيق في حالة الوفاة، مع جمع بيانات الهاتف وتحديد وقت الوفاة المحتمل، ولكن العائلة لم تقدم تقريرا إلى الشرطة أو تسجل أي شكوى.

المصدر: RT