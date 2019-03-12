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متاحف يمكن زيارتها مجانا في موسكو!

مجتمع

متاحف يمكن زيارتها مجانا في موسكو!
الموقع الرسمي لمحافظة موسكو
صورة لإحدى القاعات في متحف الفضاء بمدينة موسكو
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أصدرت محافظة مدينة موسكو قرارا جديدا يتيح للجميع إمكانية زيارة بعض أهم المعارض في المدينة مجانا.

وقالت نائبة محافظ موسكو، نتاليا سيرغونينا: "بات بإمكان الجميع الاستفادة من فرص الزيارة المجانية لمجمع بوران التابع لمتحف الفضاء، ومتحف الأرصاد الجوية، ومجمع (العامل والفلاحة) الموجودين في منطقة مدينة المعارض بموسكو، وكذلك الاستمتاع بمشاهدة الأعمال التابعة لمشروع (الطيران) المخصص لدعم المواهب الشابة، والموجودة في تلك المنطقة أيضا".

الموقع الرسمي لمحافظة موسكو

وأوضحت أن زيارة تلك الأماكن ستكون مجانية في يوم الأحد الثالث من كل شهر، من الساعة 11 صباحا وحتى الـ 10 مساء، وكذلك أيام الثلاثاء ما بين الـ 12 ظهرا والـ 3 عصرا.

الموقع الرسمي لمحافظة موسكو
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كما سيكون بإمكان طلاب وأساتذة المدارس الروسية زيارة مجمع "بوران" التابع لمتحف الفضاء، ومتحف الأرصاد الجوية في موسكو بالمجان كل يوم أربعاء، ما بين الساعة 12 ظهرا و3 عصرا، وستقام لهم جولات تعريفية خاصة. أما المتقاعدون، فيمكنهم زيارة تلك الأماكن مجانا كل يوم ثلاثاء ما بين الـ 10:30 صباحا والـ 3 عصرا.

المصدر: لايف. رو

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