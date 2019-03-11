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"ملكة الشواء" الحسناء تخطف قلوب السياح في تايوان! (فيديو)

مجتمع

moodboard-© Tim Hall
صورة أرشيفية
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صور أحد زبائن مطعم للشواء في تايوان عارضة أزياء تساعد والديها في تحضير الشواء وتقديم الأطباق للسياح.

ولفتت عارضة الأزياء انتباه سائح زار المطعم أثناء مساعدتها لأبويها. وحقق الفيديو بعد أن نشره المعجب آلاف المشاهدات.

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وأصبحت الفتاة الجميلة، رو يان تسو (36 عاما)، مشهورة جدا و"مقصد" كل من يزور المنطقة التي يملك فيها والداها مطعما للشواء، على أمل مشاهدة الجميلة والحصول على طبق من يديها.

وأطلق عليها رواد الإنترنت لقب "ملكة الشواء"، ويبدو أنه لقب أكثر إثارة ولفتا للانتباه من لقب ملكة الجمال.

المصدر: لايف. رو

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