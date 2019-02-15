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بالصور.. تعرف على المعلمة "الأكثر إثارة في العالم"!

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بالصور.. تعرف على المعلمة
pexels-Pixabay
صورة أرشيفية
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اكتسبت مدرسة من تايوان شعبية كبيرة بعد أن نشر الطلاب صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها لقب "المدرسة الأكثر إثارة".

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن طلاب معهد علوم التقنيات في مدينة تشونغلي، التقطوا صورا للمدرسة التايوانية البالغة من العمر 28 عاما، تشينغ جيا وينغ، أثناء إلقائها محاضرة عن حقوق التأليف والنشر.

وتشارك الطلاب الذين التقطوا صورا للمعلمة الجميلة بزيها القصير، التعليقات والصور وأبدوا إعجابهم الكبير بمعلمتهم الجميلة على الإنترنت.

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وارتفع عدد المشتركين في حساب وينغ على إنستغرام ليصل إلى 91 ألف شخص بسبب الشعبية التي حلت عليها فجأة.

وتواصل وينغ الدراسة في جامعة الثقافة الصينية، وتشرف على دورة اختيارية حول قانون الملكية الفكرية. وتعزف على آلتي البيانو والفلوت في أوقات فراغها.

وأثار جمال وينغ إعجاب رواد شبكات التواصل الاجتماعية لدرجة أنهم أبدوا رغبة في العودة للدراسة من جديد. كما توقع المعلقون في الإنترنت، أن طلاب هذه المعلمة لن يتغيبوا عن حصصها أبدا، لكنهم سيواجهون مشاكل في التركيز على مادة الدراسة.

المصدر: ديلي ميل

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