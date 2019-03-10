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السعودية رهف محمد تدشن حسابا على انستغرام بصفة ناشطة نسائية كندية!

مجتمع

السعودية رهف محمد تدشن حسابا على انستغرام بصفة ناشطة نسائية كندية!
https://www.instagram.com/realrahafmohammed/
رهف محمد
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دشنت اللاجئة السعودية في كندا، رهف محمد، حسابا جديدا على تطبيق "إنستغرام"، معرفة بنفسها على أنها ناشطة نسائية كندية.

وهنأت رهف أمس السبت، نساء العالم بعيدهن من خلال نشرها صورة لها أثناء مشاركتها في تظاهرة رافعة لافتة كتب عليها: "المرأة ليست الأقل".

وعلقت على الصورة: "يوم سعيد للمرأة.. أرسل الحب لكل نساء العالم".

ورهف محمد فتاة سعودية أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا تجاوز صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء من كندا وانتقالها للعيش هناك.

المصدر: RT

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