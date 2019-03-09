بالفيديو.. أردوغان يغني

لم يتمالك رئيس تركيا رجب طيب أردوغان نفسه، وهو يحضر حفلا فنيا أحياه المغني التركي إبرهيم تاتليس بمدينة سانليورفا، فصعد الرئيس إلى المسرح وشارك مطربه المفضل الغناء بأريحية.

وما كان من تاتليس الذي لم يستطع حبس دموعه، إلا أن قبّل الوشاح الذي كان يرتديه أردوغان.

ويعتبر تاتليس من النجوم الأتراك المقربين من أردوغان، وسبق أن ذهب معه برفقة عدد من الفنانين لزيارة الجنود الأتراك في الجبهة خلال عملية غصن الزيتون.

كما سبق لأردوغان أن زار تاتليس في المستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2011 ونصحه بالزواج من حبيبته.

المصدر: إنستغرام