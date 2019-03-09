 
مباشر

بالفيديو.. أردوغان يغني

مجتمع

بالفيديو.. أردوغان يغني
أردوغان مع مطربه المفضل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lk9s

لم يتمالك رئيس تركيا رجب طيب أردوغان نفسه، وهو يحضر حفلا فنيا أحياه المغني التركي إبرهيم تاتليس بمدينة سانليورفا، فصعد الرئيس إلى المسرح وشارك مطربه المفضل الغناء بأريحية.

وما كان من تاتليس الذي لم يستطع حبس دموعه، إلا أن قبّل الوشاح الذي كان يرتديه أردوغان.

ويعتبر تاتليس من النجوم الأتراك المقربين من أردوغان، وسبق أن ذهب معه برفقة عدد من الفنانين لزيارة الجنود الأتراك في الجبهة خلال عملية غصن الزيتون.

كما سبق لأردوغان أن زار تاتليس في المستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2011 ونصحه بالزواج من حبيبته.

المصدر: إنستغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرزها ألا يتدخل ضده أي لاعب بخشونة.. شروط ميسي للعب في المغرب