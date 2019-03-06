إعلامية سعودية مشهورة تتلقى هدية غير متوقعة وتعلق:" الآن صرت راعية إبل" (فيديو)

نشر فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، يوثق لحظة استلام الإعلامية السعودية في قناة "إم بي سي" نرجس العوامي، هدية غير متوقعة عبارة عن 3 من الإبل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها الإعلامية السعودية، فيما علق صاحبها إهداءه على قطعة قماش على جانب السيارة وقد كتب: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين".

وعبرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلقت قائلة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.

المصدر: إنستغرام