"تحدي الجبن" يتسبب بعدوى في الإنترنت! (فيديو)

تسبب مقطع غريب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بـ "عدوى" جماعية لرواد الإنترنت الذين أخذوا يقلدون المشهد الحاصل على أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

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وبدأ الآباء برمي شرائح جبنة الشطائر على وجوه أطفالهم بعد اشتهار هاشتاغ "تحدي الجبن"، ونشر فيديو للمستخدم "yungholmes" يرمي فيه بشريحة جبن على وجه أخيه الصغير، حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

وأخذ المقلدون يرمون شرائح الجبن في وجوه أطفالهم وإخوتهم الصغار ويصورون ذلك وينشرونه على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأغرب ما في الأمر هو ردود أفعال الأطفال الذين ترمى بوجوههم الجبنة، ليتمتع بتلك المشاهد كبار العائلة، فمنهم من يدهش لهذا التصرف الغريب ومنهم من يمسك بالشريحة ويبدأ بتناولها.

وبهذا الشكل انتقلت "حمى الجبن" كفيروس سريع في الإنترنت، ولم تقتصر المشاهد على رمي الصغار بقطع الجبن بل والكبار أيضا والحيوانات الأليفة.

وعندما اكتسب هاشتاغ "تحدي الجبن" شعبية في الإنترنت، وفقا لصحيفة ديلي ميل، قام المستخدم "yungholmes" بحذف الفيديو الأصلي، معترفا بأنه ليس صاحبه وأنه قام بنشر الفيديو الذي شاهده صدفة على شبكة الإنترنت للترفيه فقط.

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad 😂 #cheesechallengepic.twitter.com/8L7TMWT5BZ — Kat Chapa (@KatChapa) 3 марта 2019 г.

Can we talk about how my dog was more excited about the #cheesechallenge then my dad was😂 pic.twitter.com/mLBJbDO8am — KαiƖee Mυɾρhy (@murphykailee) 2 марта 2019 г.

المصدر: ديلي ميل