حقائق مروعة يكشفها تحدي العشر سنوات (صور)

استغل المشاهير والجمعيات الخيرية البيئية ظاهرة "تحدي العشر سنوات"، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي حول تدهور بيئة كوكبنا.

وشارك الكثيرون صورا تبين مدى تغير الأرض، خلال فترة العشر سنوات الماضية، مع انتشار صور مثيرة للقلق تصور تقلص الأنهار الجليدية، وتحول الشعاب المرجانية الغنية بالألوان إلى أرض قاحلة، وغير ذلك من التغيرات البيئية الخطيرة.

Do you want to lose this #10YearChallenge? End plastic pollution. pic.twitter.com/EMTL6oB7JB — GlobeICON (@globeicon) January 18, 2019

وكانت جمعية الصداقة البيئية الدولية "Greenpeace"، واحدة من أولى المنظمات البيئية التي شاركت في "تحدي العشر سنوات"، ونشرت صورتين توضحان تأثير إزالة غابات الأمازون المطيرة.

wikipedia/youtube

وتظهر الصور الفرق بين غابات الأمازون المطيرة الخضراء المورقة قبل عشر سنوات، ووضعها الحالي "العاري" نسبيا.

Which one made the biggest impact on you? #10yearchallengehttps://t.co/IIWCsLxDHz — Greenpeace (@Greenpeace) January 21, 2019

ويقول خبراء إن الاحترار العالمي مرتبط بتغير تكوين الشجر، بمعنى أن بعض أنواع الأشجار قد ماتت، ولم يكن هناك ما يكفي من البدائل.

Climate change has given the Earth the most depressing #10yearchallengepic.twitter.com/KR18FEhCIB — NowThis (@nowthisnews) January 20, 2019

وتظهر صور أخرى مدى تقلص الصفائح الجليدية، حيث تفقد أنتاركتيكا حوالي 127 غيغا طن من كتلة الجليد سنويا، بينما تفقد غرينلاند 286 غيغا طن من الجليد سنويا، وفقا لوكالة ناسا. ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، التي تستوعبها المحيطات.

ويوضح زوج آخر من الصور مدى تغير غابة مطرية في باكستان، منذ عشر سنوات وحتى يومنا هذا. وكانت باكستان ثامن أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ على مدى العقدين الماضيين.

Arctic 100 years ago vs Today.



This is the truth about the #10YearChallenge. RT if you agree. #climatechange



(Images courtesy of Christian Åslund and The Norwegian Polar Institute) pic.twitter.com/TrnpbgPUOt — Greenpeace (@Greenpeace) January 17, 2019

وشارك صناع أسرار التوعية بالحطام البحري "Planet Love Life"، صورا للشعاب المرجانية لتحفيز الوعي بحالة محيطاتنا.

وتبين تغريدة أخرى حقيقة أن المواد غير القابلة للتحلل، مثل الزجاجات البلاستيكية، تكتسح المحيطات وبعضها لا يزول على الإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الوقت اللازم لتحلل زجاجة بلاستيكية واحدة بشكل كامل، يبلغ 450 سنة على الأقل.

المصدر: ديلي ميل