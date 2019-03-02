فنانة لبنانية تعلق على اتهامات بنعيها لأردوغان!

نفت الفنانة اللبنانية مي حريري أن تكون نعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك في تعليقها على صورة للشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير مع الرئيس التركي.

وعلقت حريري على صورة معبرة نشرها بوراك جمعته بأردوغان وأرفقها بـ "معايدة" خاصة بمناسبة عيد ميلاد أردوغان، وكتبت: "أنت عائلتي، أنا حزينة جدا جراء ما حصل، ولكن هكذا هي الحياة.. الصبر حبيبي".

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق مي حريري بسخرية، ظنا منهم أنّها خلطت بين ميلاد أردوغان وبين وفاته، وبالتالي وضعوا التعليق في سياق مختلف تماما وبعيد عن الواقعية.

وأشاروا إلى أنها وبعد سيل من التعليقات التي أبدت استغرابها، تداركت الخطأ، وقالت إنها كانت تريد تقديم التعزية بوفاة جدّه بوراك أخيرا.

هلقد وصل الإفلاس عنا ببعض المؤسسات يلي منعتبرها مهمه، من ورا بعض الأشخاص يلي تعدو علصحافه أو شغلو سوسيال ميديا تحتى يجيبو أي خبريه مافيها أي مصداقية؟ 🤔 — May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) ١ مارس ٢٠١٩

وغرّدت حريري على حسابها في موقع "تويتر " وكتبت: "وصل الإفلاس عندنا ببعض المؤسسات التي نعتبرها مهمه، من وراء بعض الأشخاص الذين تعدوا على الصحافة بنشر أخبار لا مصداقية لها"؟

مش عحساب اسمي بدكن تنشهرو، انا انسانة عندي مصداقية فحاج تخترعو قصص عن الناس مش موجودة. pic.twitter.com/EMaJQhAV2j — May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) ١ مارس ٢٠١٩

وأضافت: "مش عحساب اسمي بدكن تنشهرو، أنا إنسانة عندي مصداقية فحاج تخترعو قصص عن الناس مش موجودة".

المصدر: "تويتر"