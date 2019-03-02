 
مباشر

فنانة لبنانية تعلق على اتهامات بنعيها لأردوغان!

مجتمع

فنانة لبنانية تعلق على اتهامات بنعيها لأردوغان!
instagram.com/p/BuWD9yJn9o4/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj5r

نفت الفنانة اللبنانية مي حريري أن تكون نعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك في تعليقها على صورة للشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير مع الرئيس التركي.

وعلقت حريري على صورة معبرة نشرها بوراك جمعته بأردوغان وأرفقها بـ "معايدة" خاصة بمناسبة عيد ميلاد أردوغان، وكتبت: "أنت عائلتي، أنا حزينة جدا جراء ما حصل، ولكن هكذا هي الحياة.. الصبر حبيبي".

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق مي حريري بسخرية، ظنا منهم أنّها خلطت بين ميلاد أردوغان وبين وفاته، وبالتالي وضعوا التعليق في سياق مختلف تماما وبعيد عن الواقعية.

وأشاروا إلى أنها وبعد سيل من التعليقات التي أبدت استغرابها، تداركت الخطأ، وقالت إنها كانت تريد تقديم التعزية بوفاة جدّه بوراك أخيرا.

وغرّدت حريري على حسابها في موقع "تويتر " وكتبت: "وصل الإفلاس عندنا ببعض المؤسسات التي نعتبرها مهمه، من وراء بعض الأشخاص الذين تعدوا على الصحافة بنشر أخبار لا مصداقية لها"؟

وأضافت: "مش عحساب اسمي بدكن تنشهرو، أنا إنسانة عندي مصداقية فحاج تخترعو قصص عن الناس مش موجودة".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صفعة قاسية لترامب.. شهادة كوهين التي قد تربك سيد البيت الأبيض