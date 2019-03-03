شرطة المرور الروسية تعلن استعدادها للانتقال إلى رخص القيادة الإلكترونية

أعلن رئيس إدارة شرطة المرور في وزارة الداخلية الروسية اللواء، ميخائيل تشيرنيكوف، أن إدارته مستعدة للانتقال إلى رخص القيادة الإلكترونية.

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وقال تشيرنيكوف: "لدينا قاعدة بيانات جاهزة عمليا. لذلك فإن العام المقبل سيصبح عاما للانتقال إلى رخص القيادة الإلكترونية في روسيا".

وشدد اللواء على ضرورة جمع وضبط معلومات مفصلة عن السائقين في البلاد كلها. وأعرب عن أمله بإنجاز تلك الإجراءات الإدارية الروتينية بحلول العام المقبل.

يذكر أن إدارة شرطة المرور في روسيا سبق لها أن أعلنت أن رخص القيادة الإلكترونية قد تظهر في روسيا بحلول عام 2020، واشترطت تطبيق هذا النظام لمكافحة الوثائق البلاستيكية المزورة. أما الخبراء، فأشاروا إلى ضرورة حماية قاعدة البيانات الخاصة برخص القيادة الإلكترونية من الاختراق.

المصدر: نوفوستي