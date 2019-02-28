لحظة مؤثرة لطفلة ضريرة تهدئ نفسها بالغناء خلال عملية طبية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات مؤثرة لغناء طفلة ضريرة أثناء خضوعها لعملية طبية، في محاولة منها لتهدئة نفسها والسيطرة على خوفها المرافق لزيارة الأطباء.

وأرادت الطبيبة ربط شرائط لاصقة برأس الطفلة لقياس درجة التشنج، حيث يعد الإجراء الطبي من هذا النوع تجربة مخيفة للأطفال، لذا تم استدعاء معالج موسيقي للمساعدة في تهدئة الطفلة، إيفي.

ومع عزف المعالج على الغيتار، توقفت إيفي عن البكاء وأخذت تغني بصوت جميل بينما تابعت الطبيبة عملها، في حين نشر مشفى الأطفال "CS Mott"، في ولاية ميتشغان الأمريكية، فيديو يوثق الحادثة كاملة.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من مليون مشاهدة خلال بضعة أيام، وكذلك تمت مشاركته بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكر كثير من المشاهدين المشفى وأسلوبه المميز في توظيف الموسيقى في العلاج الطبي للأطفال.

المصدر: Newshub