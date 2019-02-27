يزن 268 غراما.. ولادة أصغر طفل في العالم!

قرر أطباء في مستشفى طوكيو، التابع لجامعة كيو، إرسال أصغر مولود خرج إلى النور بوزن 268 غراما إلى المنزل، بعد عدة أشهر من العناية المشددة في الحضانة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الطفل ولد في أغسطس 2018، بعملية قيصرية في الأسبوع 24 من الحمل. ولم ينم الجنين داخل رحم أمه بسبب إصابتها بحالة مرضية مفاجئة.

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ووضع الطبيب الوليد الأصغر في العالم على راحة يده لصغر حجمه ووزنه الذي بلغ حينها 268 غراما فقط.

وتمكن الأطباء من العناية بالطفل بشكل جيد لعدة أشهر، وصل وزنه في نهايتها إلى أكثر من 3 كيلوغرامات، وأصبح يستطيع الرضاعة بشكل مستقل من ثدي أمه.

وكان الطفل الذي ولد في ألمانيا عام 2009 بوزن 274 غراما هو صاحب الرقم القياسي العالمي لأصغر وزن طفل في العالم. يذكر أن السجلات العالمية للولادات سجلت 23 حالة في العالم لأطفال ولدوا بوزن أقل من 300 غرام وبقوا على قيد الحياة.

المصدر: إزفيستيا