تعرف على أشهر امرأة في إنستغرام! (صور)

تربعت مغنية أمريكية شابة على عرش المرأة الأكثر شعبية في إنستغرام، بعدد متابعين اقترب من نحو 146 مليون ونصف.

وذكرت صحيفة "The Hollywood Reporter"، أن نجمة البوب، أريانا غراندي، حصدت أكبر عدد من المتابعين على صفحتها في إنستغرام، والذين بلغ عددهم 146286173 مشتركا حتى كتابة هذا الخبر.

وبذلك تكون غراندي قد تجاوزت المغنية سلينا غوميز، التي وصل عدد متابعيها إلى 146267801، بعد أن كانت المرأة الأشهر على موقع التواصل الاجتماعي هذا.

إقرأ المزيد

كما حققت أريانا غراندي، قبل بضعة أيام، رقما قياسيا جديدا، كانت فرقة البيتلز الشهيرة قد حافظت عليه لمدة 55 عاما، باحتلال 3 من أغانيها المراتب الثلاث الأولى من قائمة "Billboard Hot 100".

المصدر: لايف. رو