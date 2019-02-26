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دبي.. الكشف عن مصير المتحرش جنسيا بسائحة بريطانية في مصعد برج

مجتمع

دبي.. الكشف عن مصير المتحرش جنسيا بسائحة بريطانية في مصعد برج
You-Tube: Skyscrapers
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حكم القضاء الإماراتي بسجن وإبعاد مواطن هندي تحرش جنسيا بسائحة بريطانية في مصعد برج للأعمال، في حي الخليج التجاري في دبي.

وأمرت محكمة في دبي بسجن المعتدي لستة أشهر ومن ثم ترحيله خارج دولة الإمارات، عقب اتهام السائحة له بالتحرش جنسيا بها أثناء استخدامها المصعد للوصول إلى الطابق 37، لحضور درس لرياضة اليوغا، في شهر نوفمبر الماضي.

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وخلال التحقيق مع الفاعل، اعترف أنه "لم يستطع السيطرة على نفسه عندما دخل المصعد"، لكنه في الوقت نفسه رفض تهمة "الاعتداء الجنسي" الموجهة إليه، بينما يملك حاليا خيار الطعن في القرار الصادر.

وكان المواطن الهندي قد استخدم المصعد رفقة السائحة واقترب كثيرا من جسدها، مانعا إياها من الإفلات من قبضته ومصدرا "أصواتا غريبة" أثناء الحادثة.

كما ذكرت الضحية أن الرجل غادر المصعد في الطابق الـ 34 بعد التحرش بها، حيث سارعت لإبلاغ موظفي الأمن العاملين في البرج، في حين حددت الشرطة هوية الفاعل بالرجوع إلى تسجيلات الكاميرات الأمنية.

المصدر: Gulf News

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