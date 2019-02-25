بالفيديو.. مجرم يعتدي على محاميه بالضرب داخل قاعة المحكمة!

قام مجرم في ولاية أوهايو الأمريكية بلكم محاميه داخل قاعة المحكمة، وذلك بعد أن أصدر القاضي حكما بسجنه 47 عاما، تبعا لمجموعة من التهم الجنائية الموجهة إليه.

وأقدم المجرم، ديفيد تشيسلتون، على توجيه لكمة مباغتة إلى وجه محامي الدفاع، آرون بروكلير، بعد أن تلا القاضي علنا الحكم الصادر، في حين صور أحد الحاضرين الحادثة كاملة.

وفي تعليقه على الحادثة، تحدث المحامي قائلا: "كنت على وشك أن أبلغ موكلي أنني أود لقاءه على انفراد، لنبحث فيما إذا كان بإمكاننا تخفيف الحكم القضائي، ولكن قبيل أن أتفوه بحرف، سمعت صوت اللكمة التي أصابتني".

ويظهر مقطع الفيديو تدخل عناصر الشرطة للإمساك بالمجرم وإيقاف هجومه على المحامي، كما أسعف الأخير إلى المستشفى إثر تعرضه لارتجاج في الدماغ، ما سبب توجيه تهم إضافية إلى تشيسلتون.

وفي عام 2017، قام المجرم باحتجاز حبيبته تحت تهديد السلاح، مهددا بقتلها، كما أضرم النار عمدا في عقار سكني، الحادثة التي أدت إلى مواجهة مباشرة بينه وبين عناصر الشرطة.

Video shows an admitted arsonist & domestic abuser punch his attorney in the face after a judge sentenced him to 47 years in prison. The video, captured by a Cuyahoga County sheriff’s deputy’s body camera, shows David Chislton sucker-punch his lawyer during his sentencing hearing pic.twitter.com/HE7N4mLiux — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) February 20, 2019

المصدر: Newshub