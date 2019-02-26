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ملكة جمال تنافس شرطية ألمانية على لقبها! (صور)

مجتمع

ملكة جمال تنافس شرطية ألمانية على لقبها! (صور)
instagram.com/nadine_berneis
منافسة أجمل شرطية ألمانية
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بدأت الشرطية الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألمانيا 2019 تزاحم شرطية ألمانية شهيرة على لقبها، والذي حصلت عليه من مستخدمي الإنترنت، حيث تحظى بمتابعة ما يزيد عن مليون مستخدم من معجبيها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن نادين بيرنيز، كانت قد فازت بلقب ملكة جمال ألمانيا 2019، بعد الإعلان عن نتائج المسابقة، 24 فبراير الجاري، منتزعة بذلك اللقب من بين 9.5 آلاف مشاركة في هذه المسابقة

imago stock&people-© Guenter Hofer/SchwabenPress
نادين بيرنيز ملكة جمال ألمانيا 2019

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وأعلن مستخدمو الإنترنت، على الفور، أن الشرطية الفائزة بلقب ملكة جمال ألمانيا، أصبحت منافسا جديرا لأدريان كوليزار، 34 عاما، التي اشتهرت على صفحات التواصل الاجتماعي بأنها أجمل شرطية في البلاد.

وصرحت بيرنيز البالغة من العمر 28 عاما، بأنها من مدينة دريسدن، وانتقلت إلى مدينة بادن فورتمبرغ للعمل وادخار المال.

وقالت بيرنيز: "أود أن أنصح الجميع بأن يفعلوا الشيء نفسه، ترك منزل الأهل في عمر مبكر، لتعلم العيش باستقلال دون مساعدة الوالدين".

وفازت الحائزة لقب ملكة جمال ألمانيا، بفرصة السفر إلى مختلف البلدان طوال العام المقبل، إضافة إلى سيارة ومجموعة فاخرة من الأزياء.

المصدر: لينتا. رو

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