لبنان.. طبيب يعاين طفلة و"يقتلها" بعد دقائق

توفيت طفلة لبنانية صغيرة في قرية كفرصارون الكورة، فور خروجها من مستوصف طبي، وذلك بعد أن صدمها الطبيب الذي كان يعاينها بسيارته.

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وجرت الحادثة عندما خرجت الطفلة (3 سنوات) برفقة والدتها من المستوصف، بعد أن انتهى الطبيب من معاينتها، إذ أفلتت يد أمها وسارت إلى الشارع، لتصدمها سيارة يقودها الطبيب الذي عاينها قبل لحظات، والذي كان يغادر العيادة تزامنا مع مغادرة الأم وطفلتها.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطبيب لم يتمكن من رؤية الطفلة قبيل صدمها، في حين حضر "الصليب الأحمر" بسرعة إلى موقع الحادث ونقل الطفلة جثة هامدة إلى المستشفى.

كما لم تحدد الوكالة الإعلامية هوية الطفلة المتوفاة، بينما ذكرت أن الطبيب نقل إلى المستشفى وهو في حالة انهيار عصبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام-لبنان