فوربس تكشف عن ثاني مليارديرة روسية! (صورة)

بعد إعلان مجلة فوربس أن، يلينا باتورينا، هي أغنى امرأة في روسيا، كشفت المجلة اسم المليارديرة الثانية في أحدث تصنيف مالي لثروات أغنياء روسيا من النساء.

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وقيمت فوربس الحالة المادية لمالكة متجر الإنترنت للأزياء "Wildberries"، تاتيانا باكالوتشك، وصنفتها كثاني أغنى نساء روسيا بعد باتورينا، زوجة عمدة موسكو السابق، يوري لوشكوف.

وفحص خبراء المجلة أرقام المبيعات والأرباح لمتجر باكالتشوك ومؤشرات أخرى، وقيموا الشركة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

В России появилась вторая женщина-миллиардер. Ею стала единственный владелец онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук https://t.co/iW6jZRI8n2pic.twitter.com/AjKdpODCoH — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 21 февраля 2019 г.

المصدر: لايف. رو