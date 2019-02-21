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فوربس تكشف عن ثاني مليارديرة روسية! (صورة)

مجتمع

فوربس تكشف عن ثاني مليارديرة روسية! (صورة)
pexels-Pixabay
المليارديرة الثانية في روسيا
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بعد إعلان مجلة فوربس أن، يلينا باتورينا، هي أغنى امرأة في روسيا، كشفت المجلة اسم المليارديرة الثانية في أحدث تصنيف مالي لثروات أغنياء روسيا من النساء.

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فوربس تكشف عن أغنى امرأة في روسيا

وقيمت فوربس الحالة المادية لمالكة متجر الإنترنت للأزياء "Wildberries"، تاتيانا باكالوتشك، وصنفتها كثاني أغنى نساء روسيا بعد باتورينا، زوجة عمدة موسكو السابق، يوري لوشكوف.

وفحص خبراء المجلة أرقام المبيعات والأرباح لمتجر باكالتشوك ومؤشرات أخرى، وقيموا الشركة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

المصدر: لايف. رو

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