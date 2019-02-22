"بدين" يستثمر 1.3 مليون دولار لغاية نبيلة! (صور)

خسر أحد سكان مدينة مكسيم في ويلز البريطانية نصف وزنه خلال 6 أشهر فقط، وقرر الاستثمار في مجال مساعدة الآخرين على إنقاص وزنهم.

وبلغ وزن بنيامين جاي سميث، في أكتوبر 2016، 140 كيلوغراما، وعانى من القيام بأبسط الحركات والأنشطة اليومية العادية، كارتداء جواربه وصعود الدرج.

Уэльсийн иргэн Бенжамин Жей Смит (Benjamin Jay Smith) нэг жилд 140 кг жингээ 70 кг болгож хасаж чаджээ. pic.twitter.com/moojpILR7V — Хүрлээ.Д (@Hurlee2) 20 февраля 2019 г.

إقرأ المزيد

واعترف سميث البالغ من العمر 37 عاما: "لقد كنت بدينا جدا لدرجة أنني لم أكن أستطيع القيام بأبسط الأشياء، وهذا شيء مهين. وكنت مدمنا على الطعام وأعشق البيتزا الدسمة عالية السعرات الحرارية، وكنت أتناول 3 أضعاف الكمية العادية من الطعام".

ووضع مرض زوجة سميث حدا لشراهته، وجعله يفكر كيف يصل إلى صحة مثالية ليتمكن من رعاية أحبائه. فقرر الأكل عند الإحساس بالجوع فقط، وشارك في برامج تمارين اللياقة البدنية، ودرس بالتفصيل قضايا التغذية والطعام الصحي.

وفقد سميث، بعد 6 أشهر من اتباعه حمية غذائية قاسية، 63 كيلوغراما من وزنه. ودفعه نجاحه الشخصي في التغلب على السمنة لاستثمار مبلغ 1.3 مليون دولار، من مدخراته، لتطوير تطبيق خاص اسمه "Fine Diet Plan"، واستخدامه في مساعدة الأشخاص ذوي الوزن الزائد في التخلص من مشكلاتهم الصحية وتنزيل وزنهم.

المصدر: لينتا. رو