 
مباشر

وفاة أشهر مصمم أزياء في العالم عن عمر يناهز 85 عاما

مجتمع

وفاة أشهر مصمم أزياء في العالم عن عمر يناهز 85 عاما
Reuters Stephane Mahe
كارل لاغرفيلد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhc0

توفي كارل لاغرفيلد، المصمم الأكثر شهرة في العالم، عن عمر يناهز 85 عاما في فرنسا، بعد معاناته من المرض لمدة أسبوعين وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

ومثل المصمم لاغرفيلد أيقونة الموضة في دار أزياء شانيل، وقد بدا عليه الضعف والمرض خلال الفترة الأخيرة، حتى أنه لم يتمكن من حضور عروض الأزياء في باريس خلال أسبوع الموضة الراقية لربيع 2019.

وولد مصمم الأزياء والمصور الألماني، في 10 سبتمبر 1933، وهو المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية أهمها شانيل وفيندي وكلوري وغيرها.  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ولي العهد السعودي يحظى باستقبال تاريخي في باكستان