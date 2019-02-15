وفاة تشرشل.. آخر الناجين من "الهروب العظيم"

توفي ريتشارد تشرشل، آخر الناجين من الهروب العظيم في الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 99 عاما.

ويُعرف تشرشل بأنه واحد من 76 أسيرا، زحفوا عبر الأنفاق في عام 1944، هربا من معسكر أسرى الحرب "ستالاغ لوفت 3" (Stalag Luft III).

The End.

Richard Churchill, the last living survivor of THE GREAT ESCAPE from Stalag Luft III, has died at 99.

He was one of 76 prisoners who escaped.

He was recaptured 3 days later in a hay loft.

The Germans spared his execution... because they thought he was related to Winston. pic.twitter.com/yQ5O9Ffca6 — Rhett Bartlett (@dialmformovies) February 15, 2019

ومع ذلك، تمكن 3 رجال فقط من الهروب من المعسكر النازي، بينما اعتُقل 50 منهم وتم إطلاق النار عليهم، بناء على أوامر مباشرة من أدولف هتلر.

Last survivor of the Great Escape dies aged 99: RAF airman Richard Churchill who escaped death as Nazis thought he might be related to Sir Winston https://t.co/RF0VJxjr8b#ww2#history — D-Day Center (@DDayCenter) February 15, 2019

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وقُبض على السيد تشرشل بعد 3 أيام من الفرار، حيث عثر المزارعون عليه مع رفيقه، بوب نيلسون، أثناء اختبائهما في إحدى الحظائر، وتم تسليمهم إلى الألمان.

ويُعتقد أن قائد السرب في سلاح الجو الملكي البريطاني، لم يُعاقب بالرمي بالرصاص، لأن النازيين ظنوا أنه قد يكون ذا صلة بـ ونستون تشرشل.

وبدلا من قتله، عوقب تشرشل بإجباره على خوض مسيرات شتوية مرهقة عبر ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى تخليد "الهروب العظيم" في فيلم عام 1963، بطولة السيد ريتشارد أتينبورو وستيف ماكوين.

المصدر: ديلي ميل