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وفاة تشرشل.. آخر الناجين من "الهروب العظيم"

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وفاة تشرشل.. آخر الناجين من
Gettyimages.ru
وفاة آخر الناجين من "الهروب العظيم"!
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توفي ريتشارد تشرشل، آخر الناجين من الهروب العظيم في الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 99 عاما.

ويُعرف تشرشل بأنه واحد من 76 أسيرا، زحفوا عبر الأنفاق في عام 1944، هربا من معسكر أسرى الحرب "ستالاغ لوفت 3" (Stalag Luft III).

ومع ذلك، تمكن 3 رجال فقط من الهروب من المعسكر النازي، بينما اعتُقل 50 منهم وتم إطلاق النار عليهم، بناء على أوامر مباشرة من أدولف هتلر.

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وقُبض على السيد تشرشل بعد 3 أيام من الفرار، حيث عثر المزارعون عليه مع رفيقه، بوب نيلسون، أثناء اختبائهما في إحدى الحظائر، وتم تسليمهم إلى الألمان.

ويُعتقد أن قائد السرب في سلاح الجو الملكي البريطاني، لم يُعاقب بالرمي بالرصاص، لأن النازيين ظنوا أنه قد يكون ذا صلة بـ ونستون تشرشل.

وبدلا من قتله، عوقب تشرشل بإجباره على خوض مسيرات شتوية مرهقة عبر ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى تخليد "الهروب العظيم" في فيلم عام 1963، بطولة السيد ريتشارد أتينبورو وستيف ماكوين.

المصدر: ديلي ميل

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