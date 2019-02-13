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قاومت بشراسة.. اعتقال "سفاحة" عمرها 80 عاما

مجتمع

قاومت بشراسة.. اعتقال
(RT): Global Look Press: Alfred Schauhuber
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ألقت الشرطة الروسية القبض على مسنة تبلغ من العمر 80 عاما، بعد العثور على أحشاء بشرية في ثلاجة بيتها.

وعلمت الشرطة بالجريمة الرهيبة بعد رصد أطفال لأعضاء بشرية بالقرب من منزل العجوز "السفاحة"، الواقع في أقصى شرق روسيا.

ومع فتح الشرطة تحقيقا حول الأعضاء المكتشفة، تبين أنها تعود لرجل اسمه، فاسيلي شلياتيتش، كان قد استأجر غرفة في منزل العجوز.

وعندما قرر المحققون مداهمة الشقة المشبوهة، صدموا باكتشاف أحشاء شلياتيتش في الثلاجة، وآثار دمه منتشرة حولها، لتتجه أنظار الشرطة نحو العجوز التي تملك الشقة.

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كما تحدث جيران العجوز عن سماعهم أصوات ضجيج عالية صدرت من منزلها قبل مدة، واستمرت حتى منتصف الليل، وتابعوا قائلين: "كأن تلك الأصوات صدرت عن تقطيع جسم صلب بفأس".

وذكرت مصادر محلية أن عملية اعتقال العجوز "السفاحة" لم تكن سهلة، إذ اجتمع عليها 5 عناصر شرطة حتى تمكنوا من إخضاعها والقبض عليها، حيث قاومت اعتقالها "بشراسة غير متوقعة".

ومع اتساع دائرة التحقيقات، توصلت الشرطة إلى احتمالية أن تكون العجوز مسؤولة عن سلسلة جرائم أخرى، استهدفت عدة أشخاص أصبحوا في عداد المفقودين.

المصدر: RT

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