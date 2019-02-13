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القبض على سعودي سحل كلبا بسيارته

مجتمع

القبض على سعودي سحل كلبا بسيارته
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ألقت القوات الأمنية السعودية المختصة اليوم الأربعاء، القبض على قائد سيارة في عقده الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يعذب كلبا من خلال ربطه في السيارة وسحله في الطريق العام.

ووفقا لإعلان صدر عن الأمن العام السعودي على موقع "تويتر" فإن: "شرطة جازان قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنه".

وأثار المقطع المتداول الذي وثقه الناشط في حقوق الحيوان، زاهر السماك، عبر حسابه في موقع "تويتر"غضبا كبيرا بين الناشطين، الذي طالبوا بالقبض على صاحب السيارة وإيقاع أقصى عقوبة بحقه.

المصدر: RT

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