لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! (فيديو)

انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من سطح أحد الأبنية العالية في تايلاند، لكنها نجت لسبب بسيط تعلق بملابسها.

وذكر موقع "Coconuts"، أن الطفلة كانت في زيارة مع أقاربها لوالدها الذي يرقد في مستشفى مدينة كانتشانابوري، في 10 فبراير الجاري. لكن إهمال الأهل وتركهم للطفلة دون رقابة جعلها تصعد لتلعب على سطح مبنى المستشفى المؤلف من 7 طوابق.

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وسقطت الطفلة من حافة سطح المبنى أثناء لعبها ومطاردتها لسحلية. لكنها لم تسقط إلى الأسفل، بل تعلقت من قميصها بأحد الشعارات المثبتة على واجهة المبنى.

وتمكن موظفو المستشفى من إنقاذ الطفلة بسحبها من ذراعها. ولم تصب الطفلة بأي جراح تذكر جراء الحادث المباغت الذي كاد يفقدها حياتها.

المصدر: لينتا. رو