حبس منى فاروق وشيماء الحاج 15 يوما على ذمة التحقيق

قررت محكمة مدينة نصر تجديد حبس كل من شيماء الحاج ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج وبرلماني شهير.

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وحاولت شيماء ومنى إخفاء وجهيهما عن عدسات كاميرات المصورين في المحكمة أثناء الجلسة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس شيما ومنى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالظهور في شريط فيديو غير لائق مع مخرج سينمائي شهير، عضو في البرلمان المصري، انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة للفنانتين تهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، وقررت إحالتهما للمحاكمة.

يذكر أن المتهمتين أنكرتا في التحقيقات جميع التهم الموجهة إليهما، وأشار فريق الدفاع عنهما إلى أنهما لم ترتكبا أي أفعال فاضحة بحكم أنهما متزوجتان من المخرج ذاته، وأن تصويرهما كان جزءا من المزاح خلال العلاقة الحميمية، وأنه وعدهما بحذف هذه المقاطع، لكنه لم يفعل ذلك.

المصدر: وكالات