خانت جوازها فخانها.. الأمن الروسي بانتظار مرتشية وقعت في فخ تجديد جوازها

اعتقل الإنتربول القبرصي أليسا تولكاتشيفا عمدة مدينة تولا الروسية السابقة، وذلك بموجب مذكرة بحث روسية صادرة بحقها بتهمة اختلاس المال العام، واستغلال منصبها الوظيفي للتربّح الشخصي.

وتتهم السلطات الروسية تولكاتشيفا التي شغلت منصب عمدة مدينة جنوبي موسكو من مارس 2010، وحتى مارس 2011، واستطاعت خلال عام من "العمل الدؤوب" استغلال منصبها الوظيفي واختلاس أكثر من 22 مليار روبل.

وتم اعتقالها، عندما حاولت الدخول إلى القنصلية الروسية لتجديد جواز سفرها المنتهي.

В посольстве России прокомментировали задержание экс-мэра Тулы на Кипреhttps://t.co/Ayj3N9qem7pic.twitter.com/38A1pZtMML — События дня (@GazetaRu) 2 февраля 2019 г.

وأشار مصدر في السفارة الروسية لدى قبرص إلى أن تولكاتشيفا تقبع حاليا في أحد السجون القبرصية، بانتظار قرار القضاء القبرصي ترحيلها إلى روسيا.

من جانبها تؤكد العمدة السابقة، أن القضاء القبرصي لن يسمح بتسليمها لروسيا، لأن الجريمة التي تتهمها بها السلطات الروسية، "لا تعاقب عليها قبرص وباقي بلدان الاتحاد الأوروبي".

المصدر: وكالات