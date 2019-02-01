المشهد كاملا.. وقائع طرد "سو-27" مقاتلة للناتو اقتربت من طائرة حكومية روسية!

نشرت صحيفة روسية مقطع فيديو متكاملا لاعتراض مقاتلة "سو-27" روسية مقاتلة "إف-15" لحلف الناتو وإبعادها على الفور عن طائرة حكومية روسية حاولت الاقتراب منها.

وتظهر المشاهد "سو-27" وهي تنخفض من علو شاهق لتقترب من طائرة الناتو وتزيحها مجبرة إياها على مغادرة الأجواء.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعية فيديو يظهر تسلل مقاتلة "سو-27" روسية من وراء مقاتلة "إف-15" تابعة للناتو، قال أصحاب الفيديو إنها اقتربت من طائرة عسكرية روسية خلال مناورات للقوات الروسية.

وكان أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد نشر أمس مقطع فيديو قصير يظهر لحظة إزاحة "سو-27" غريمتها الأطلسية في الأجواء.

اللافت أن المشهد لقي بعد انتشاره اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام الغربية، وعلّق الكثيرون على الحادث متسائلين عما تفعله مقاتلات الأطلسي قرب الأجواء الروسية.

المصدر: IZ.RU