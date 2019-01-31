أقوى هجمات سبرانية استهدفت روسيا

أعلن نائب مدير المركز التنسيقي الروسي لمواجهة حوادث الكمبيوتر نيقولاي موراشوف، أن أقوى هجوم سبراني ضد روسيا من الخارج، وقع يوم الانتخابات الرئاسية في مارس 2018.

وقال موراشوف، إن المركز سجل حدوث هجمات سبرانية من الخارج اعتبارا من يونيو 2017، شملت كل قطاع الإنترنت الوطني في روسيا.

وبلغت الهجمات ذروتها يوم "الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين في 15 يونيو 2017، لكنها لم تؤثر على هذه الفعالية الهامة جدا بفضل التدابير الفنية المتخذة مسبقا.

وتجددت الهجمات السبرانية في 18 مارس 2018 خلال الانتخابات الرئاسية وكان هدفها تعطيل عمل مراقبة التصويت عبر الفيديو، وكان هدفها تشويه نتائج الانتخابات.

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وذكر، أنه تم استخدام شبكة "بونت نت" مكونة من 30 ألف كمبيوتر موزعة في 86 دولة في العالم لشن هذا الهجوم.

وأضاف أنه كل يوم كان كل "بونت" يرسل 15 مليار استفسار لخوادم DNS مما خلق عبء عمل هائل جدا ولكن المختصين الروس، تمكنوا خلال 6 أشهر من وقف عمل 50 ألف مصدر للهجمات وكشفوا 30 ألفا من أسماء النطاقات المستخدمة من قبل المتسللين.

وقال: "تمكن المختصون الروس من تصميم وتطبيق منظومة للإجراءات التقنية التي سمحت بمنع تعطيل عمل القسم الروسي في الإنترنت".

المصدر: "تاس"