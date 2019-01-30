هبوط اضطراري لطائرة روسية بسبب راكب مخمور!

اضطرت طائرة روسية للهبوط الاضطراري في مدينة سوتشي بعد قيام راكب مخمور بإثارة بلبلة داخلها، أثناء رحلتها من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى أنطاليا التركية.

وأظهر مقطع فيديو متداول طاقم الطائرة وهو يحاول السيطرة على تصرفات الراكب البالغ من العمر 33 عاما، بعد مهاجمته القائمين على الرحلة. وقام عناصر الطاقم بإجلاسه على الكرسي المخصص لهم بجانب باب الطائرة وربطه بحزام الأمان، لكنه استمر في ضربهم مما اضطرهم لربط يديه أيضا.

وفور قطع الطائرة للرحلة وهبوطها اضطراريا في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، ألقت الشرطة القبض على الراكب الذي أكدت الاختبارات الطبية الأولية أنه كان في حالة سكر شديد.

وفي الأسبوع الماضي، قامت طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية خلال رحلتها من مدينة سورغوت إلى العاصمة موسكو بهبوط اضطراري أيضا في خانتي مانسيسك، بعد أن حاول أحد الركاب خطفها، مطالبا بتحويل خط سير الرحلة إلى أفغانستان. وألقي القبض عليه وتبين أنه من ذوي السوابق الجنائية وأحيل إلى المحكمة.

المصدر: رابتلي