"مجرم جريء" يسرق لوحة ثمينة من "غاليري تريتياكوف" في وضح النهار!

أكدت وزارة الداخلية الروسية أن لوحة ثمينة بريشة الفنان أرخيب كوينجي (1842-1910) سرقت من متحف "غاليري تريتياكوف" وسط موسكو.

وأعلنت الوزارة أن البحث جار عن مجهول سرق اليوم الأحد من المتحف لوحة "آي بتري. القرم".

وكشف مصدر في الشرطة لموقع Lenta.ru تفاصيل عملية السرقة، مؤكدا أنها نجحت بسبب جرأة المجرم، إذ اقترب من اللوحة وأنزلها من الحائط ونزعها من إطارها ثم خرج بها إلى جهة مجهولة، وذلك على مرأى عشرات الأشخاص المقتنعين تامة بأنه من موظفي المتحف.

وبعد دقائق فقط اتضح أن اللوحة سرقت.

وأكدت وسائل إعلام روسية بأن المحققين وصلوا المتحف واطلعوا على تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة للكشف عن هوية المجرم وتحركاته، فيما أغلق المتحف أبوابه والشرطة تفتش كل من يخرج منه.

وتظهر لوحة المنظر الطبيعي بريشة الفنان الروسي المشهور مشهد جبل أي بتري في شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات