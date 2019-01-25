لافروف: اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا لا يزال ساريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين تركيا وسوريا عام 1998 لا يزال ساريا، مشيرا إلى أن موسكو وأنقرة مهتمتان بإعادة وحدة الأراضي السورية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، تعليقا على الموضوع: "تم إبرام اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا عام 1998 ومحوره يكمن في إزالة مباعث قلق تركيا الخاصة بأمنها، وقيادة الجمهورية العربية أقدمت على توقيع هذا الاتفاق وتحملت التزامات معينة، ونحن ننطلق من أن هذا الاتفاق يحتفظ بقوته".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "حسبما أفهمه، الدولتان المشاركتان في هذا الاتفاق تلتزمان بنفس الرأي".

وأضاف لافروف، متطرقا إلى المحادثات التي جرت يوم 23 يناير بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان: "أكدنا مرة أخرى أننا جميعا مهتمون في نهاية المطاف بإعادة سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وهو ما وافق عليه شركاؤنا الأتراك بلا مواربة".

لافروف: على تركيا أن تتوصل لاتفاق حول المنطقة الآمنة مع الحكومة السورية

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة أن يكون موضوع إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا رهن المفاوضات بين أنقرة ودمشق.

وقال في هذا السياق: "فيما يخص المناقشات الجارية حول مسألة المنطقة العازلة، المنطقة الآمنة، فهذا الأمر لا يمكن أن يكون موضوعا للاتفاقات بين روسيا وتركيا، من الضروري أن يكون موضوعا للاتفاق بمشاركة الحكومة السورية".

وأوضح لافروف أنه "في نهاية المطاف هناك ضرورة واضحة لإعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي البلاد، بما في ذلك المنطقة التي يدور الحديث عنها".

وتابع لافروف مؤكدا: "إنني على يقين أن هذا الأمر سيمثل الخطوة الأفضل والحل الأفضل بشكل عام للقضايا التي لا تزال باقية في هذه المنطقة".

وأردف مبينا: "يجب أن يكون هناك أقل درجة ممكنة من التدخل الخارجي، وهذا ما ننطلق منه في العمل الجاري في إطار عملية أستانا. وفي فبراير سينعقد في أستانا اجتماع جديد بمشاركة الدول الضامنة الـ3 (روسيا وتركيا وإيران) وممثلي الحكومة السورية والمعارضة بالإضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، وأعتقد أنه سيتم العمل على كل هذه المسائل هناك".

وفي سياق متصل، أعرب لافروف عن أمله في أن تعقد اللجنة الدستورية السورية أولى جلساتها في أقرب وقت.

المصدر: وكالات