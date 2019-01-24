(فيديو) سلاح الجو الروسي يعترض هدفا فوق مياه البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراضها لطائرة استطلاع بالقرب من الحدود الروسية فوق مياه بحر البلطيق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، في بيان، إنه بعد رصد هدف فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، على مقربة من الحدود الروسية، تحركت نحوه مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوى الدفاع الجوي.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلة "سو-27" اقتربت من الهدف على مسافة آمنة وتمكنت من تحديد هويته، مشيرة إلى أن طائرة استطلاع سويدية، كانت تحلق دون أن تشغل أجهزة الإرسال والاستجابة.

وأضافت الوزارة أن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بعد أن أبعدت طائرة الاستطلاع السويدية عن الحدود الروسية.

المصدر: RT