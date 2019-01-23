 
مباشر
عاجل
الرئاسة التركية: هدفنا في سوريا إزالة أسباب التطرف لمنع ظهور داعش من جديد

لافروف يناقش مع نظيره العراقي مكافحة الإرهاب وسوريا وإيران

أخبار روسيا

لافروف يناقش مع نظيره العراقي مكافحة الإرهاب وسوريا وإيران
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lczr

يزور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم موسكو في 29-31 يناير وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الضيف سيعقد مباحثات مع نظيره الروسي في 30 يناير.

وأضافت زاخاروفا: "ستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية العراقي، السيد محمد علي الحكيم، إلى موسكو بصفته عميد الدبلوماسية العراقية".

وأشارت الدبلوماسية الروسية، إلى أن الوزيرين سيبحثان خلال المحادثات المسائل والقضايا الآنية في جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري
لافروف وشكري يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

وقالت ماريا زاخاروفا في موجز صحفي اليوم: "سيتركز الحديث خلال لقاء لافروف والحكيم، على الوضع حول سوريا وإيران. وسيتم تركيز اهتمام خاص على تعزيز مكافحة الإرهاب الدولي والإرهاب الإقليمي".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف رد السوريون على تصريحات صباغ بشأن تآمر الداخل دون قصد؟