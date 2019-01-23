لافروف يناقش مع نظيره العراقي مكافحة الإرهاب وسوريا وإيران

يزور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم موسكو في 29-31 يناير وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الضيف سيعقد مباحثات مع نظيره الروسي في 30 يناير.

وأضافت زاخاروفا: "ستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية العراقي، السيد محمد علي الحكيم، إلى موسكو بصفته عميد الدبلوماسية العراقية".

وأشارت الدبلوماسية الروسية، إلى أن الوزيرين سيبحثان خلال المحادثات المسائل والقضايا الآنية في جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

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وقالت ماريا زاخاروفا في موجز صحفي اليوم: "سيتركز الحديث خلال لقاء لافروف والحكيم، على الوضع حول سوريا وإيران. وسيتم تركيز اهتمام خاص على تعزيز مكافحة الإرهاب الدولي والإرهاب الإقليمي".

المصدر: إنترفاكس