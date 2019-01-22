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قديروف: لم نسجل انضمام أي شيشاني للجماعات المسلحة خارج البلاد طيلة العام الماضي

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قديروف: لم نسجل انضمام أي شيشاني للجماعات المسلحة خارج البلاد طيلة العام الماضي
Sputnik
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أشار رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى أن أبناء الجمهورية المغرر بهم، توقفوا تماما عن السفر إلى خارج البلاد للمشاركة في نشاط الجماعات الإرهابية.

وذكر أنه، لم يجر خلال عام 2018 الماضي تسجيل توجه أي من سكان الجمهورية إلى الخارج للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

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وكتب رمضان قديروف على صفحته في الإنترنت: "من الملفت للنظر أنه لم يجر في عام 2018 تسجيل ولو حالة مغادرة واحدة لمواطنين من جمهورية الشيشان للانخراط خارج البلاد في نشاطات الجماعات الإرهابية".

المصدر: "إنترفاكس"

 

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