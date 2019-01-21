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الأسطول الروسي يراقب مدمرتين أمريكيتين في البلطيق

أخبار روسيا

الأسطول الروسي يراقب مدمرتين أمريكيتين في البلطيق
Sputnik
"بويكي" في البلطيق
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفن الحربية الروسية تراقب عن كثب مدمرتين أمريكيتين تحملان أسلحة صاروخية موجهة في بحر البلطيق.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن فرقاطتي "بويكي"، و"سواوبرازيتيلني" الروسيتين باشرتا في مرافقة المدمرتين الأمريكيتين "بورتير" و"غريفلي"، اللتين دخلتا الشطر الجنوبي من بحر البلطيق. 

وكانت المدمرة "غريفلي" قد عبرت المضائق الدنماركية ودخلت مياه بحر البلطيق الخميس الماضي.

وأشارت وكالة "إنترفاكس" إلى أن هذه السفينة الأمريكية يمكنها حمل 56 صاروخا "توماهوك" بمدى يصل إلى 1.6 ألف كيلومتر ومجهزة بنظام دفاع مضاد للصواريخ "إيجيس".

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وفي الوقت الراهن، تعتبر المدمرة "غريفلي"، سفينة القيادة في المجموعة البحرية الأولى الدائمة للناتو في البلطيق.

المصدر: "إنترفاكس"

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