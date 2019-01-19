الأسطول الروسي في البحر الأسود يتعقب المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"

قال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، إن أسطول البحر الأسود شرع في تعقب المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المجهزة بصواريخ موجهة، فور دخولها إلى البحر الأسود.

وأوضح المركز، أن سفينة المراقبة "بيتليفي" التابعة لأسطول البحر الأسود بدأت في رصد تحركات السفينة الحربية الأمريكية بشكل مباشر، مؤكد أن تعقبها سيتم باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية للأسطول.

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وقد دخلت المدمرة الأمريكية منطقة البحر الأسود عند الساعة 8:50 مساء بتوقيت موسكو (+3 غرينتش)، ووفقا لأحكام اتفاقية مونترو الدولية التي تنظم مرور السفن الحربية للدول غير المطلة على البحر الأسود عبر المضائق التركية، فإن تواجدها في مياه البحر الأسود يجب ألا يتجاوز 21 يوما.

المصدر: المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع