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الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية جمعت "الصدقة" و"التبرعات الخيرية" لدواعش سوريا

أخبار روسيا

الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية جمعت
Sputnik
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تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش، نشطت في إقليم كراسنودار وجمهوريتي داغستان وأديغيا جنوبي روسيا وكانت تدار من سوريا.

وذكر الأمن الروسي، أن الخلية كانت تجمع الأموال وترسلها، إلى تنظيم داعش الإرهابي وأشار إلى أن الأموال كانت تجمع تحت مسمى "الصدقة" و"التبرعات الخيرية" وترسل إلى الدواعش في سوريا، وأن قيمة الدفعة الأخيرة من الأموال المجموعة والتي صودرت لدى الخلية بلغت 10 ملايين روبل، أي زهاء 150 ألف دولار.

وقبض رجال الأمن على 3 مشبوهين بضلوعهم في نشاطات الخلية، وعثروا في أماكن إقامتهم على وسائل اتصال وبطاقات دفع إلكتروني وفواتير مالية وغير ذلك من أدلة تؤكد نشاطاتهم الإجرامية.

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المصدر: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

 

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