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هبوط اضطراري لطائرة متوجهة من موسكو إلى دبي

أخبار روسيا

هبوط اضطراري لطائرة متوجهة من موسكو إلى دبي
Sputnik
صورة ارشيفية
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هبطت طائرة ركاب، بشكل اضطراري في مطار فولغوغراد وسط روسيا، وهي في طريقها من موسكو إلى دبي.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن مصدر في مطار فولغوغراد، أن سبب الهبوط لم يكن تقنيا، بل تدهور الوضع الصحي لخمسة من الركاب.

وقال المصدر: "بعد شكوى 5 ركاب، من تدهور وضعهم الصحي، طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في أقرب مطار".

وبعد الهبوط، رفض أحد المعتلين وزوجته مواصلة الرحلة، أما الثلاثة الباقين فقد عادوا إلى متن الطائرة بعد تلقي المساعدة الطبية في المطار.

وأشار المصدر، إلى أنه تم كذلك طرد امرأة، من الطائرة لأنها كانت ثملة بسبب تناول المشروبات الكحولية.

وقال المصدر، إن الطائرة تابعت رحلتها نحو دبي، بعد توقف دام ساعتين.

المصدر: RT

 

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