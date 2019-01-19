زيوغانوف: اقتراح دفن جثة لينين يهدف لزعزعة روسيا

يعتقد زعيم الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية، غينادي زيوغانوف، أن التصريحات حول دفن جثمان فلاديمير لينين( المحنط)، تعود إلى جماعة من المحرضين الراغبين بزعزعة استقرار البلاد.

وقبل ذلك، قال عضو مجلس حقوق الإنسان الرئاسي ورئيس متحف تاريخ غولاغ الحكومي، رومان رومانوف، إن دفن جثمان فلاديمير لينين، سيكون خطوة إلى الأمام بالنسبة لروسيا.

وأشار زيوغانوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إلى أن المستفزين "يرغبون في بلبلة الوضع في البلاد". وقال إنهم "يعيشون في بلاد أسسها لينين، الذي جمع الإمبراطورية بطريقة سلمية وديمقراطية، ووقع على الوثيقة التي وفقا لها، تتواجد روسيا الاتحادية الحالية. لينين يعتبر أحد أعظم السياسيين ورجال الدولة والبشر".

ووفقا لزيوغانوف، فإن الاستفزازات المرتبطة بدفن جثة لينين تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد.

إقرأ المزيد

وتحل يوم الاثنين، 21 كانون الثاني، الذكرى السنوية الـ 95 لوفاة فلاديمير لينين الذي ترقد جثته المحنطة في ضريح بالساحة الحمراء وسط موسكو.

المصدر: نوفوستي