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موسكو ترفض إنذارات واشنطن حول معاهدة الصواريخ

أخبار روسيا

موسكو ترفض إنذارات واشنطن حول معاهدة الصواريخ
Sputnik
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دعت روسيا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للحفاظ على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مؤكدة رفضها للإنذارات الأمريكية بهذا الشأن.

وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية، نشر في أعقاب لقاء نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف مع دبلوماسيين أوروبيين، اليوم الجمعة، أنه "جرى التأكيد (خلال اللقاء) على أن المطالب الأمريكية تجاه روسيا غير مبررة"، وأن موسكو "ترفض المطالب التي تطرحها الولايات المتحدة بنبرة الإنذار، والتي تحاول من خلالها التستر على خروقاتها للمعاهدة ونهجها نحو نسفها نهائيا".

يتبع...

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