وزارة الدفاع الروسية تكشف عن سبب اصطدام قاذفتي "سو-34"

نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر عسكري مطلع، أن سبب اصطدام قاذفتي "سو-34" في الشرق الأقصى الروسي اليوم الجمعة، يعود لخطأ ارتكبه أحد الطيارين في ظروف جوية صعبة.

وقال المصدر: "الحادث وقع أثناء تدريبات تكتيكية لسرب من الطيران، خلال تحليق للطائرات المتدربة في ظروف جوية صعبة".

وأضاف: "خلال إحدى المناورات، فقدت الطائرة التابعة الاتصال بالطائرة المتبوعة وسط السحب الكثيفة، ما أدى إلى اصطدامهما في الجو، فيما كانت الطائرتان في حالة فنية جيدة".

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وذكرت وزارة الدفاع، أن الحادث وقع على بعد 35 كم من الساحل فوق مياه بحر اليابان، وتمكن أفراد الطاقمين من القفز بالمظلات، وأن البحث عن الطيارين لا يزال مستمرا في عملية إنقاذ بحرية تغطي منطقة الحادث، وتسنى حتى الآن إنقاذ طيارين اثنين.

المصدر: "إنترفاكس"